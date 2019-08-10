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رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان

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رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان

طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قالت الشرطة إن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر والبطن ولكن جروحهم غير خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى.

واعتقلت الشرطة رجلا يبلغ عمره 45 عاما طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار. وأصيب الشخصان الآخران والشرطي في أثناء محاولتهم اعتقال الجاني.

والجريمة العنيفة نادرة في اليابان وتقع معظم الجرائم باستخدام سكاكين أو سيوف بسبب قوانين البلاد الصارمة بشأن الأسلحة النارية.

وفي مايو/ أيار طعن رجل بسكين مجموعة من التلميذات عند إحدى محطات الحافلات مما أدى إلى مقتل تلميذة وإصابة 16 تلميذة أخرى في حادث أصاب اليابان بصدمة.

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