إيطاليا تتجنب خفض التصنيف الائتماني من "فيتش"وسط الاضطرابات السياسية

مباشر: تجنبت إيطاليا خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة "فيتش" في الوقت الذي دخلت فيه روما مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في بيان لها اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لإيطالي دون تغيير عند( BBB)، كما حافظت على نظرتها السلبية، مما يشير إلى أن على أن تخفيض التصنيف ما زال ممكنًا.

وقالت "فيتش": "التطورات السياسية هذا الأسبوع تعزز تقييمنا في المراجعة السابقة بأنه من غير المرجح أن ترى الحكومة فترة ولاية كاملة وهناك خطر متزايد في انتخابات مبكرة في النصف الثاني من هذا العام".

وتزايدت حالة عدم اليقين السياسي في روما مع إعلان سالفيني انهيار الحكومة في ظل عدم التوصل إلى حل بشأن الخلافات في الائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة الخمس نجوم، داعياً غلى إجراء انتخابات جديدة.

ومن جانبه، صرح رئيس الحكومة الإيطالية "جوسيبي كونتي" بأنه قد يبدأ إجراءات مطالبة البرلمان بالتصويت لحجب الثقة.

وتابع البيان: "هناك مخاطر سلبية على التوقعات المالية في حالة اختيار حكومة مستقبلية للانسحاب من القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وتكون أكثر استعدادًا للمخاطرة بعدم استقرار الأسواق المالية".

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمائة في عام 2019، بانخفاض عن 0.9 بالمائة في العام الماضي مع تباطؤ نمو الاستثمار.