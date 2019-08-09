مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها

مباشر: قال المستشار التجاري للبيت الأبيض إن بكين تخطط لخفض قيمة عملتها وإذا فعلت ذلك، فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.

وأضاف "بيتر نافارو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة:"من الواضح أنهم يتلاعبون بعملتهم من وجهة نظر تجارية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سمحت الصين بعملتها بالهبوط مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، فيما ووصفت إدارة ترامب في وقت لاحق بكين بأنها "متلاعب بالعملة" بشكل رسمي.

وذكر نافارو: "لقد خفضت الصين عملتها بنسبة تزيد عن 10 بالمائة بهدف واضح وهو تقليل أثر الرسوم الجمركية".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات بنسبة 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار، مدعياً أن الصين لم تلتزم شراء السلع الزراعية الأمريكية كما وعدت.

واستمرت الحرب التجارية في الغليان خلال هذا الأسبوع، حيث أعلنت الصين أنها ستتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على تهديدات ترامب.

وأوضح مستشار ترامب أن المزارعين الأمريكيين لن يتضرروا من التعريفات، مشيراً إلى أن الصين، وليس المستهلكين الأمريكيين، ستعاني مالياً بسبب التعريفات الجمركية.

وتابع: "ستتحمل الصين عبء ذلك بالكامل تقريبًا من خلال التلاعب بالعملة وخفض الأسعار، بكين هي التي تعاني من ضرر أكبر بكثير مما قد يلحق بنا".