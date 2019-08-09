أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث..سهم أوبر يتراجع 7% بالختام بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال

Google+ Print
محدث..سهم أوبر يتراجع 7% بالختام بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال محدث..سهم أوبر يتراجع 7% بالختام بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال

مباشر: تراجع سهم أوبر بنسبة 7 بالمائة تقريباً عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن نتائج أعمال مخيبة للآمال ورغم التصريحات المطمئنة من جانب رئيس الشركة.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن أوبر سجلت خسائر بنحو 5.23 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 878 مليون دولار خسارة مسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

فيما صعدت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 14 بالمائة بالربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي لكنها جاءت توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس التنفيذي أوبر "دارا خسروشي" بأنه غير قلق من ارتفاع المنافسة بأكبر سوق أوروبي للشركة في أوروبا (لندن).

كما أوضح خسروشي أن الخسائر الضخمة التي حققتها الشركة بالربع الثاني ترجع إلى تكلفة تدفع لمرة واحدة ذات الصلة بعملية الإدراج في البورصة والتي حدثت في وقت سابق من هذا العام.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم أوبر بنسبة 6.8 بالمائة مسجلاً 40.05 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني