محدث..سهم أوبر يتراجع 7% بالختام بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال

مباشر: تراجع سهم أوبر بنسبة 7 بالمائة تقريباً عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن نتائج أعمال مخيبة للآمال ورغم التصريحات المطمئنة من جانب رئيس الشركة.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن أوبر سجلت خسائر بنحو 5.23 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 878 مليون دولار خسارة مسجلة في الربع نفسه من العام الماضي.

فيما صعدت إيرادات الشركة الأمريكية بنحو 14 بالمائة بالربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي لكنها جاءت توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس التنفيذي أوبر "دارا خسروشي" بأنه غير قلق من ارتفاع المنافسة بأكبر سوق أوروبي للشركة في أوروبا (لندن).

كما أوضح خسروشي أن الخسائر الضخمة التي حققتها الشركة بالربع الثاني ترجع إلى تكلفة تدفع لمرة واحدة ذات الصلة بعملية الإدراج في البورصة والتي حدثت في وقت سابق من هذا العام.

وعند نهاية التعاملات، تراجع سهم أوبر بنسبة 6.8 بالمائة مسجلاً 40.05 دولار.