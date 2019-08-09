أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أمير مكة: 2.091 مليون حاج حتى الوقت الراهن

Google+ Print
أمير مكة: 2.091 مليون حاج حتى الوقت الراهن أمير مكة: 2.091 مليون حاج حتى الوقت الراهن

الرياض - مباشر: قال أمير منطقة مكة المكرمة، أن عدد الحجاج حتى الوقت الراهن تجاوز الـ2.091 مليون حاج.

وأوضح الأمير خالد بن فيصل، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج وفق آخر إحصائية بلغوا مليونين و91 ألفا و471 حاجا، منهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 حاجا من داخل المملكة، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأشار أمير منطقة مكة، إلى أن هذه الأرقام ستتغير عندما تصل إحصائية النهائية.

وتابع، أن عدد المشاركين من القطاعات في الحج من السعوديين بلغ 350 ألفا من عسكري ومدني، فيما وصلت المعدات والآليات لأكثر من 62 ألفا، و7727 سيارة في الخدمة، و2640 دراجة نارية.

ترشيحات

السعودية..حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة يزيد بـ32% بموسم الحج الحالي مسح..11.5 مليار دولار تجارة السعودية خليجيا خلال 5 أشهر من2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات