أمير مكة: 2.091 مليون حاج حتى الوقت الراهن

الرياض - مباشر: قال أمير منطقة مكة المكرمة، أن عدد الحجاج حتى الوقت الراهن تجاوز الـ2.091 مليون حاج.

وأوضح الأمير خالد بن فيصل، اليوم الجمعة، أن عدد الحجاج وفق آخر إحصائية بلغوا مليونين و91 ألفا و471 حاجا، منهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 حاجا من داخل المملكة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار أمير منطقة مكة، إلى أن هذه الأرقام ستتغير عندما تصل إحصائية النهائية.

وتابع، أن عدد المشاركين من القطاعات في الحج من السعوديين بلغ 350 ألفا من عسكري ومدني، فيما وصلت المعدات والآليات لأكثر من 62 ألفا، و7727 سيارة في الخدمة، و2640 دراجة نارية.

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