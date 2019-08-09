عملة جنوب أفريقيا تسجل أدنى مستوى بـ11شهراً مع المخاوف الاقتصادية

مباشر: تراجعت عملة جنوب أفريقيا بنحو 1.5 بالمائة أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل أدنى مستوى في 11 شهراً مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات اقتصادية بالأمس، تراجع الإنتاج الصناعي في جنوب أفريقيا بنحو 3.2 بالمائة على أساس سنوى خلال يونيو/حزيران الماضي.

وتزيد البيانات السلبية هذه من المخاوف بشأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد وكذلك التصنيف الائتماني للدولة الأفريقية.

وتسببت التوترات التجارية المتصاعدة في تقلبات بالأسواق العالمية هذا الأسبوع، وخاصة الأسواق الناشئة بما في ذلك جنوب إفريقيا التي تعتبر الصين أهم شريك تجاري لها.

ومن ناحية أخرى، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قوة الدولار الأمريكي، مطالباً الفيدرالي بخفض الفائدة بنحو 1 بالمائة.

وفي الشهر الماضي، قرر البنك المركزي في جنوب أفريقيا خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 6.5 بالمائة.

وخفض البنك المركزي تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 0.6 بالمائة مقارنة مع 1 بالمائة في التوقعات السابقة.

وبحلول الساعة 8:19 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الراند الجنوب أفريقي بنحو 1.5 بالمائة أمام الدولار إلى مستوى 15.267 راند بعد أن سجل مستوى 15.298 راند في وقت سابق من التعاملات، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2018.