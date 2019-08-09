محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وسط تجدد المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية، لتسجل خسائر أسبوعية.

وخيم اللون الأحمر على الأسهم الأمريكية مع استمرار الاحتكاكات التجارية، حيث ذكر الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة غير مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، كما أشار إلى أن واشنطن سوف تقطع علاقتها بشركة هواوي.

وكان تقرير نشرته وكالة بلومبرج ذكر بالأمس بأن الولايات المتحدة قررت وقف منح التراخيص للشركات الأمريكية التي تستخدم منتجات "هواوي".

وفي المقابل، تواصل الصين السماح لقيمة عملتها بالهبوط لمستويات هي الأدنى منذ عام 2008 وهو ما تعتبره واشنطن بمثابة تلاعب في العملة.

وبعد أسبوع من التقلبات بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية جراء التوترات التجارية سجلت "وول ستريت" خسائر أسبوعية.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يواصل الصعود الشهري السادس فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء أول هبوط منذ عام 2015.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة أو ما يعادل 90 نقطة ليسجل 26287.4 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 197 نقطة أو 0.7 بالمائة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2918.6 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وشهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، خسائر بنحو 1 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 7959 نقطة، مسجلاً تراجع أسبوعي بنسبة 0.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 97.536.