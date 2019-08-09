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السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

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السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

الرياض - مباشر: طالبت قنصلية المملكة العربية في مومباي مواطني الدولة بالتوجه إلى مطار "كاليكوت" بالهند.

وقالت القنصلية في بيان صادر، اليوم الجمعة، إنه نظراً لاستمرار حالة الأمطار على ولاية "كيرلا" الهندية وإغلاق مطار كوتشين، فعلى المواطنين ممن لديهم حجوزات على مطار كوتشين التوجه إلى أقرب مطار دولي.

ونصحت القنصلية السعودية، بالتوجه إلى مطار كاليكوت أو ترافندرم، مع التنوية إلى إمكانية التواصل مع مكتب الخطوط السعودية.

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