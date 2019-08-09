خسائر البريد الأمريكي تتجاوز 2.5 مليار دولار في 3 أشهر

مباشر: ارتفعت خسائر مكتب خدمة البريد بالولايات المتحدة لأكثر من 2.5 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث من 2019، في حين صعدت الإيرادات.

وأظهرت نتائج أعمال الهيئة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، أنها سجلت خسائر بقيمة 2.53 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع خسائر 1.48 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغت خسائر البريد بالولايات المتحدة نحو 1.078 مليار دولار في الربع المالي الثالث مقارنة مع خسائر 889 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في حين سجلت إيرادات البريد بالولايات المتحدة إلى 17.09 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث مقارنة مع 17.07 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت البيانات عن ارتفاع إيرادات الشحن والطرود بنحو 4.8 بالمائة إلى 5.41 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المتتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 5.16 مليار دولار في نفس الفترة بالعام الماضي.

في حين ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 19.33 مليار دولار خلال الربع المالي الثالث من العام الجاري مقارنة مع 18.53 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.