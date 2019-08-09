بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

الرياض - مباشر: نجحت دولة روسيا في الحصول على إذن لتصدير القمح إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لوكالة انترفاكس.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، قد أعلنت عن إمكانية تقديم عروض لجميع مناشئ قمح البحر الأسود وبقية المناشئ العالمية في عطاء المؤسسة القادم للقمح إذا لبت محاصيلها المتطلبات.

وقالت المؤسسة، إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمائة اعتبارا من العطاء القادم.

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