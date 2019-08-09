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بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

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بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

الرياض - مباشر: نجحت دولة في الحصول على إذن لتصدير القمح إلى المملكة العربية ، وفقاً لوكالة انترفاكس.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، قد أعلنت عن إمكانية تقديم عروض لجميع مناشئ قمح البحر الأسود وبقية المناشئ العالمية في عطاء المؤسسة القادم للقمح إذا لبت محاصيلها المتطلبات.

وقالت المؤسسة، إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمائة اعتبارا من العطاء القادم.

ترشيحات

السعودية والإمارات تدعمان السودان بـ540 ألف طن من القمح مسح..11.5 مليار دولار تجارة السعودية خليجيا خلال 5 أشهر من2019 السعودية..حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة يزيد بـ32% بموسم الحج الحالي

مباشر (اقتصاد)

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