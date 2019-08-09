"باسيفك.جاز.آند.إلكتريك" تسجل خسائر 2.5 مليار دولار بالربع الثاني

مباشر: سجلت شركة "باسيفك جاز آند إلكتريك" خسائر تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام لجاري، كما تراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة.

وكشفت الشركة الأمريكية عبر نتائج أعمالها اليوم الجمعة، أنها سجلت خسائر 2.55 مليار دولار (4.83 دولار للسهم خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل خسائر بقيمة 980 مليون دولار(1.91 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 1.10 دولار للسهم خلال الربع الثاني، مقارنة مع 1.16 دولار للسهم خلال الربع المقارن من العام الماضي، ومقابل تقديرات عند 11 سنتاً.

وخلال الربع الثاني، تراجعت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 3.94 مليار دولار، مقارنة مع 4.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وتقدمت الشركة الأمريكية بطلب للحماية من الإفلاس في يناير/ كانون الثاني الماضي لمواجهة ما يقدر بنحو 30 مليار دولار من الالتزامات الناشئة عن الحرائق التي ألقيت باللوم فيها على معداتها في مقاطعات شمال كاليفورنيا خلال عامي 2017 و2018.

وتحملت الشركة تكاليف قدرها 3.9 مليار دولار خلال الربع الثاني عن تسببها في حرائق كاليفورنيا.

وبحلول الساعة 6:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "باسيفك جاز آند إلكتريك" بنحو 1.7 بالمائة إلى 18.81 دولار.