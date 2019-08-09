السعودية.. 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج

الرياض - مباشر: أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية 7 قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وأفادت الجوازات، اليوم الجمعة، أن القرارات لكافة المخالفين تضمنت عقوبات منفذة بحقهم وهي التشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، وغرامات المالية متفاوتة، فضلاً عن المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضحت الجوازات، أنه تم معاقبة عبدالله فيصل محمد السهلي بغرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، و40 ألف ريال غرامة للمخالف محمد فرج الله فرج الصاعدي.

وغرامة 40 ألف ريال أيضا للمخالف سعد مجيديع حضاض، فضلاً عن المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

وقررت الجوازات غرامات لكل من صالح محمد سويلم البلوي، هايل عبدالله مصلح العنزي، ابراهيم علاالله يحيى اليامي، منصور محمد سليمان العازمي، بمبالغ هي 90 ألف ريال، 130 ألف ريال، و20 ألف ريال، و100 ألف ريال على الترتيب.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

ترشيحات