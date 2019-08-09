محدث.. النفط يرتفع 3.7% عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات خفض المعروض، لكنها تسجل خسائر أسبوعية قوية.

وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6 منصات إلى 764 منصة للأسبوع السادس على التوالي.

ويأتي ارتفاع أسعار الخام على الرغم من تخفيض وكالة الطاقة الدولية لتوقعات نمو الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل.

ولكن تقارير صحفية أفادت في الأسبوع الجاري أن السعودية دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط.

كما أن بيانات اقتصادية في الصين ساهمت أمس في دعم الأسعار، وذلك بعد أن كشفت عن زيادة وارداتها من النفط في الشهر الماضي إلى 41.04 مليون طن، مقابل مستوى 39.5 مليون طن في الشهر السابق له.

وعند تسوية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/آيلول بنحو 3.7 بالمائة عند 54.50 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 2.1 بالمائة مع مخاوف الطلب.

وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 2.1 بالمائة مُسجلاً 58.85 دولار للبرميل.