إصدارات السندات الخضراء ترتفع لمستوى قياسي في الربع الثاني

مباشر: سجل سوق السندات الخضراء عالمياً أعلى قيمة إصدارات على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتستهدف السندات الخضراء تمويل المشروعات المتعلقة بالبيئة والمناخ، وهو ما لاقى نشاطاً في الفترة الماضية مع مساعى تحقيق التزامات اتفاق باريس المناخي.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير اليوم الجمعة، إنه تم 164 إصدار بقيمة 66.6 مليار دولار من السندات الخضراء للسوق على مستوى العالم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

ووصل إجمالي السندات الخضراء التي تم إصدارها في النصف الأول من العام الجاري إلى 117 مليار دولار بزيادة 47 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنصرم.

وذكر التقرير أن الشركات كانت أقوى المساهمين في إجمالي إصدار السندات الخضراء في الربع الثاني، مع إصدار الشركات غير المالية نحو 14.9 مليار دولار و الشركات المالية بنحو 13.6 مليار دولار والتي تمثل 22 بالمائة و20 بالمائة من إجمالي حجم التداول.

واستحوذ المصدرون الأوروبيون على 54 بالمائة من إجمالي السندات الخضراء، مدفوعًا بالسندات الخضراء السيادية الكبيرة التي بلغت قيمتها 6.7 مليار دولار من حكومة هولندا، وفقاً للتقرير.

وأشارت "موديز" إلى ارتفاع إصدار السندات الاجتماعية والاستدامة إلى مستوى قياسي في الربع الثاني، مع إصدارات مجتمعة بقيمة 16.7 مليار دولار، لتصل في النصف الأول من العام إلى 30 مليار دولار بزيادة بنسبة 103 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.