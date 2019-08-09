ترامب يطالب الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 1%

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة بمقدار 1 بالمائة، في إطار سياسته لمزيد الضغط على البنك المركزي.

وعلى مدار عام شن الرئيس الأمريكي حملة عنيفة ضد الفيدرالي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى أنها تسبب الضرر للاقتصاد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلى للقيام بالمزيد من عمليات خفض الفائدة، مضيفًا أن المصنعين الأمريكيين يتضررون من الدولار القوي.

وكان الرئيس الأمريكي عبر عن عدم سعادته بقوة الدولار الأمريكي، مشيراً أنها تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى وشركات السيارات الأمريكية وغيرها كي تتنافس بشكل عادل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد تم تقييد أيدينا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وتأتي تصريحات ترامب على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2008.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالية 100 بالمائة خفض معدل الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.