أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يطالب الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 1%

Google+ Print
ترامب يطالب الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 1% ترامب يطالب الفيدرالي بخفض معدل الفائدة 1%

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة بمقدار 1 بالمائة، في إطار سياسته لمزيد الضغط على البنك المركزي.

وعلى مدار عام شن الرئيس الأمريكي حملة عنيفة ضد الفيدرالي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى أنها تسبب الضرر للاقتصاد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلى للقيام بالمزيد من عمليات خفض الفائدة، مضيفًا أن المصنعين الأمريكيين يتضررون من الدولار القوي.

وكان الرئيس الأمريكي عبر عن عدم سعادته بقوة الدولار الأمريكي، مشيراً أنها تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى وشركات السيارات الأمريكية وغيرها كي تتنافس بشكل عادل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد تم تقييد أيدينا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وتأتي تصريحات ترامب على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2008.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالية 100 بالمائة خفض معدل الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب والدولار.. هل نعيش نهاية سياسة "العملة القوية أولاً"؟

ترامب والدولار.. هل نعيش نهاية سياسة "العملة القوية أولاً"؟

ترامب: لست سعيدا بقوة الدولار

ترامب: لست سعيدا بقوة الدولار

ترامب يشن هجوما على الدولار القوي

ترامب يشن هجوما على الدولار القوي

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها

مستشار ترامب: سنرد بقوة حال خفض الصين لقيمة عملتها