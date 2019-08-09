أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

منصات التنقيب الأمريكية عن النفط تتراجع للأسبوع السادس على التوالي

Google+ Print
منصات التنقيب الأمريكية عن النفط تتراجع للأسبوع السادس على التوالي منصات التنقيب الأمريكية عن النفط تتراجع للأسبوع السادس على التوالي

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، انخفضت منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بنحو 6 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتصل إلى 764 منصة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2018.

كما أغلقت الشركات الأمريكية منصتين للتنقيب عن الغاز الطبييعي في الولايات المتحدة لتصل إلى 169 منصة.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 3.8 بالمائة إلى 54.52 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3 بالمائة إلى 58.69 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.7 بالمائة إلى 2.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني