منصات التنقيب الأمريكية عن النفط تتراجع للأسبوع السادس على التوالي

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، انخفضت منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بنحو 6 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتصل إلى 764 منصة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2018.

كما أغلقت الشركات الأمريكية منصتين للتنقيب عن الغاز الطبييعي في الولايات المتحدة لتصل إلى 169 منصة.

وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 3.8 بالمائة إلى 54.52 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3 بالمائة إلى 58.69 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.7 بالمائة إلى 2.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.