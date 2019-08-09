محدث.. أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية 51 دولاراً

مباشر: انخفضت أسعار الذهب بوتيرة طفيفة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تحقق أفضل مكاسب أسبوعية في شهر ونصف تقريباً تتجاوز 50 دولاراً بالتزامن مع التوترات التجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي.

ومن جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة غير مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، مشيراً إلى أنها ستقطع علاقتها بشركة هواوي.

كما طالب الرئيس الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيراً إلى أن الدولار القوي يضر المصنعين الأمريكيين.

وفي الأسبوع الجاري سجلت أسعار الذهب قفزة كبيرة تعادل 3.5 بالمائة أو 51 دولاراً، مع التوترات التجارية العالمية وانخفاض أسواق الأسهم، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ 21 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة، ما تسبب في انسحاب الطلب من الأصول الخطرة، واتجاهها بدلاً من ذلك إلى أصول الملاذ الآمن.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بأقل من 0.1 بالمائة إلى 1508.50 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1498.55 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 97.488.