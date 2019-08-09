تقرير: تركيا تلقت مليار دولار من الصين في يونيو

مباشر: أفاد تقرير صحفي أن البنك المركزي الصيني قام بتحويل أموال بقيمة مليار دولار إلى تركيا في يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الجمعة، أن هذه التدفقات النقدية الداخلية تعد الأولى التي تتلقاها تركيا بهذا المبلغ الكبير بموجب اتفاقية تبادل الليرة واليوان مع بكين في عام 2010.

وعزز التدفق النقدي احتياطيات تركيا الأجنبية في وقت قريب من الانتخابات المحلية في إسطنبول والتي جعلت المستثمرين الدوليين يشعرون بالقلق من الاستقرار السياسي والمالي للبلاد.

وتظهر الأموال الصينية أن تركيا تحرز تقدماً في جهودها لتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي وسط توترات غير مسبوقة مع الغرب.

وكان وزير الخزانة والمالية "بيرت البيرق" ذكر أن الاقتصاد الآسيوي شريك واعد تحتاج تركيا منه إلى جذب الاستثمار.