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مستثمر أمريكي: خفض الفائدة الأمريكية ليس كافياً لدعم الاقتصاد

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مستثمر أمريكي: خفض الفائدة الأمريكية ليس كافياً لدعم الاقتصاد مستثمر أمريكي: خفض الفائدة الأمريكية ليس كافياً لدعم الاقتصاد

مباشر: أبدى مستثمر أمريكي شكوكه في أن عملية خفض معدلات الفائدة الأمريكية يمكنها ببساطه أن تحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد.

وقال كارل إيكاهن في تعليقات تليفزيونية مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أمس الخميس: "لا اعتقد أن خفض معدلات الفائدة هو الحل.. إذا كان الأمر بهذه السهولة، لن يكون لديك أبداً تلك الدورات الاقتصادية".

وأضاف الملياردير الأمريكي أن هناك مبرر لخفض الفائدة لكن بالنظر إلى أوروبا والتي خفضت الفائدة إلى النطاق السالب ومقارنته مع اقتصادهم، من المستبعد أن يكون تقليص تكاليف الاقتراض هو الحل لهذه المشكلة.

وكان المركزي الأمريكي قرر خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عقد خلال الشهر الماضي، مستشهداً بالتطورات العالمية والتضخم الخافت.

وقال إيكاهن: اعتقد أن يجب حل مشكلة الصين، حيث أن مشكلة الصين ليس لها تداعيات على الولايات المتحدة فحسب بل أن تلك الآثار السلبية تمتد إلى العالم.

مباشر (اقتصاد)

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