أرباح شركة لإنتاج المعادن بالهند تتراجع 77% في 3 أشهر

مباشر: تراجعت أرباح شركة "هندالكو إنديستريس" بنسبة 77 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع انخفاض أسعار المعادن وارتفاع التكاليف في ظل الحرب التجارية.

وكشفت نتائج أعمال منتجة المعادن الهندية والتي تشمل أعمال وحدة أوتكال ألومينا، اليوم الجمعة، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.67 مليار روبية هندية (24 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 7.34 مليار روبية الأرباح المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوضح نتائج أعمال "هندالكو" أن الشركة تكبدت خسائر غير متكررة بقيمة 218 مليون روبية.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن الأرباح تضررت من الاتجاه الهابط في الاقتصاد العالمي إضافة إلى انخفاض أسعار السلع.

وأوضحت الشركة الهندية أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تستمر في التأثير سلباً على أسواق السلع.

كما من المتوقع أن تظل أسعار الألومنيوم منخفضة بسبب المعنويات السلبية على المدى القصير وعلى الرغم من العجز في توقعات المعروض لهذا العام، وفقاً للشركة.