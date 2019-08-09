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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لتسجل خسائر أسبوعية محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع التوترات التجارية والسياسية، لتسجل خسائر أسبوعية قوية.

وقاد قطاعا السيارات والموارد الأساسية خسائر البروصات الأوروبية حيث هبطا بأكثر من 2.5 بالمائة لكل منهما.

كما تراجعت أسهم البنوك بنحو 1.9 بالمائة مع الاضطرابات السياسية في إيطاليا.

وأعلن أمس ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنه لا توجد وسيلة لتصحيح الخلافات في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، مطالباً بسرعة إجراء انتخابات جديدة.

أما على صعيد التوترات التجارية، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد أن الولايات المتحدة غير مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، مشيراً إلى أن واشنطن سوف تقطع علاقتها بشركة هواوي.

وكانت تقارير صحفية أفادت أمس أن البيت الأبيض قرر تأجيل منح تراخيص للشركات الأمريكية والتي تسمح ببيع المنتجات إلى شركة "هواوي".

وعلى صعيد البينات الاقتصادية،  انكمش اقتصاد المملكة المتحدة خلال الربع الثاني لأول مرة منذ عام 2012، كما هبطت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر"ستوكس600" بنحو 0.8 بالمائة إلى 371.5 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7 بالمائة.

كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1 بالمائة مُسجلاً 5327.9 نقطة، ليهبط بنحو 0.6 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة عند 7253.8 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 2.1 بالمائة.

فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.3 بالمائة مُسجلاً 11693.8 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1218 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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