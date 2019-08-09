ترامب: تلقيت خطاباً جيداً من كيم وقد اجتمع معه قريباً

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إنه تلقى "رسالة جيدة للغاية"من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالأمس، مشيراً إلى أنه قد يعقد اجتماعًا آخر معه.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي للصحفيين اليوم الجمعة، الموعد المحتمل الذي سوف يلتقي فيه مع نظيره الكوري الشمالي.

والتقى ترامب وكيم ثلاث مرات منذ العام الماضي لمناقشة سبل حل الأزمة المتعلقة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، لكن التقدم كان ضئيلاً في هدف واشنطن وهو جعل بيونج يانج تتخلى عن أسلحته.

وحرص ترامب على التمسك بسياسته تجاه كوريا الشمالية كنجاح قبل محاولة إعادة انتخابه عام 2020، حيث سعى إلى التقليل من أهمية إطلاق الصواريخ، قائلاً إنها لا تنتهك تعهد كيم بالتخلي عن التجارب النووية بعيدة المدى.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ذكر هذا الأسبوع أنه يأمل أن تستأنف المحادثات في المستقبل مع كوريا الشمالية وأن واشنطن خطط لإجراء مفاوضات في غضون أسبوعين.

وفشلت قمة بين ترامب وكيم في هانوي في فبراير/شباط الماضي مع عدم تقليص الخلافات حول مطالب الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بالتخلي عن كل أسلحتها النووية ومطالب بيونج يانج بالتخفيف من العقوبات.