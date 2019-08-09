جولدمان ساكس: بنك اليابان يمتلك خيارات محدودة لتحفيز الاقتصاد

مباشر: قال بنك "جولدمان ساكس" إن البنك المركزي في اليابان يجب أن يكون مستعداً لبذل المزيد من الجهود وسط زيادة حالة عدم اليقين العالمي.

وكانت اليابان أعلنت اليوم نمو الاقتصاد بنحو 0.4 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين، لكن أقل من مستويات الربع الأول حينما سجل 0.6 بالمائة.

ومع ذلك فإن رئيس استراتيجية اليابان في المصرف الأمريكي قالت في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن بنك اليابان لديه خيارات محدودة لينفذها في حالة أن الاحتكاكات بين الولايات المتحدة والصين تدهورت.

وأضافت كيثي موتسي: "في حالة صعود الين بصورة أكبر أي في حالة أن كسر مستوى 100 ين لكل دولار، أعتقد في تلك الحالة سيُجبر المركزي الياباني على أن يبذل المزيد من التدابير".

وتابعت: "بوضوح يمكن لليابان أن تتخذ خطوات تجاه تعميق معدلات الفائدة السالبة ولكن ذلك لن يتم بدون تكلفة".

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية في اليابان - 0.1 بالمائة حالياً، وتعتبر رابع أقل معدل فائدة في العالم.

وترى موتسي أن التكلفة سيتحملها النظام المصرفي هناك، قائلة: "صافي هوامش الفائدة تعاني بالفعل نتيجة لمعدلات الفائدة السالبة لفترة طويلة من الزمن".

وفي الشهر الماضي ألمح البنك المركزي في اليابان إلى إمكانية الاستعانة بالتيسير النقدي، وذكر أن الزخم لتحقيق مستهدف التضخم عند 2 بالمائة مستدام ولكن يفتقر إلى القوة.