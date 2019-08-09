رئيس أوبر:الخسائر الفصلية الحادة "أمر يحدث مرة واحدة في العمر"

مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" أن الخسائر الحادة التي سجلتها الشركة في الربع الثاني من العام الجاري والناتجة عن الاكتتاب العام أمر يحدث "مرة واحدة في العمر".

وأضاف "دارا خسروشي" في مقابلة مع "سي.إن.بي.ٍسي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الشركة تستهدف نمو الإيرادات بنسبة 30 بالمائة في النصف الثاني من العام الجاري ، مقارنةً بنمو إيرادات بنسبة 26 بالمائة في الربع الثاني.

وأوضح "خسروشي" أن الإنفاق سيزيد لكنه سينخفض ​​كنسبة مئوية من الإيرادات.

وذكر "خسروشي": "أعتقد أننا حصلنا على رؤية جيدة للغاية في أعمالنا التجارية بقدر ما يتعلق بنموذج الأعمال وكيف يمكننا تعديله وكيف يمكننا الدفع نحو المزيد من الكفاءة".

وأعلنت الشركة الأمريكية عن خسائر كبيرة بلغت 5.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، والتي كانت مستحقة بشكل كبير لتعويضات المساهمين.

وباستثناء تعويضات الأسهم، بلغت خسائر أوبر نحو 1.3 مليار دولار.

ولا يزال خسروشي يواجه ضغوطًا متزايدة من المستثمرين حتى يتمكن من جعل أوبر في طريقها إلى الربحية.

وأشار "خسروشي" إلى أن الشركة أُجبرت مؤخرًا على زيادة الأسعار في مدينة نيويورك بسبب اللوائح الأكثر صرامة هناك، ونتيجةً لذلك اضطرت أوبر إلى "تقييد عدد السائقين" التي يمكنها الدخول إلى السوق.

وبحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم أوبر بنحو 7.8 بالمائة إلى 39.69 دولار.