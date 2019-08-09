ترامب: غير مستعدين لعقد صفقة مع الصين..وسنقطع علاقتنا مع هواوي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتجدة غير مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، في تصريحات تقوض آمال إنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة: "الولايات المتحدة تجري محادثات مع الصين، لسنا مستعدين لعقد صفقة، لكن لنرى ما سيحدث".

وأضاف ترامب: "ستقطع علاقاتها مع شركة الاتصالات الصينية هواوي، لكن ذلك قد يتغير إذا كانت هناك صفقة تجارية مع الصين".

وكانت الولايات المتحدة أدرجت "هواوي" في القائمة السوداء للشركات التي تشكل تهديداً للأمن القومي في وقت سابق من هذا العام لكن الرئيس الأمريكي خفف بعض القيود حينما اجتمع مع نظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين.

فيما كشفت تقارير صحفية بالأمس أن الولايات المتحدة قررت تعليق القرار الخاص بمنح تراخيص للشركات الأمريكية لكي تستأنف عملها مع "هواوي".

وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع شهد المزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث أوقفت الصين شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة رداً على اعتزام الرئيس الأمريكي فرض تعريفات على باقي الواردات الصينية.