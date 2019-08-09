شركة أبحاث تحدد السعر المستهدف لمصرف الإنماء عند 27.6 ريال

الرياض – مباشر: حددت إتقان كابيتال في تقرير حديث السعر المستهدف لسهم مصرف الإنماء عند 27.6 ريال سعودي، مع تقديم توصية محايدة بشأن الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية.

وتعتقد إتقان كابيتال أن يستمر مصرف الإنماء في مواصلة أدائه المالي القوي والمربح خلال العام المالي 2019 وذلك بفضل القرارات الإدارية الفعالة للبنك مثل زيادة المحفظة الاستثمارية من خلال الاستثمار في الصكوك الحكومية والنمو القوي لقائمة المركز المالي.

وذكرت إتقان كابيتال أهم محفزات النمو لدى مصرف الإنماء بدعم الحكومة للقطاع المصرفي، وزيادة محفظة استثمارات البنك، فضلا عن انخفاض المخصصات.

وأضافت أن أهم عوامل المخاطرة، تتمثل في تحدي خفض التمويل غير العامل، وتحديات في زيادة الودائع.

كانت أرباح مصرف الإنماء ارتفعت 11.55 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح نحو 12 بالمائة في ستة أشهر نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

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