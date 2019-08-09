الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع تجدد مخاوف الحرب التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسط تجدد المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية.

وخيم اللون الأحمر على الأسهم الأمريكية مع استمرار الاحتكاكات التجارية، حيث ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج بالأمس بأن الولايات المتحدة قررت وقف منح التراخيص للشركات الأمريكية التي تستخدم منتجات "هواوي".

وفي المقابل، تواصل الصين السماح لقيمة عملتها بالهبوط لمستويات هي الأدنى منذ عام 2008 وهو ما تعتبره واشنطن بمثابة تلاعب في العملة.

وبعد أسبوع من التقلبات بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، فإن مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" قد ينجحان في تسجيل مكاسب أسبوعية، في حين أن المؤشر الصناعي يتجه لخسائر أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، فإن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يواصل الصعود الشهري السادس فيما سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء أول هبوط منذ عام 2015.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة أو ما يعادل 58 نقطة ليسجل 26319.7 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 2930.4 نقطة.

وشهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، خسائر بأكثر من 0.4 بالمائة ليستهل التعاملات عند مستوى 8005.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة إلى 97.526.