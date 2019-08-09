أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ردا على قرار إسرائيلي… صلاة العيد موحدة وجامعة في المسجد الأقصى

Google+ Print

يأتي قرار الهيئات الفلسطينية ردا على قرار إسرائيلي بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد، وردا على قرار إعلان الشرطة الإسرائيلية إنها ستجري تقييما للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى ليوم العيد، لتقرر بناء عليه فتح المسجد للاقتحامات من قبل المستوطنين؛ بحسب الموقع "عرب 48".

© Sputnik .

وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة الجمعة.

وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية:  إن عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين.

وتابع البيان:  وستقف الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء صفا واحدا ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى.

ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس.

كما أكدت الهيئات الإسلامية على "جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى، حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد".

وختم البيان:  لنكن يدا واحدة في وجه كل قرار ظالم.

ويأتي هذا الموقف بعدما طالبت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" الإسرائيلية، السماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وزيادة أوقات الاقتحامات، حتى تشمل كل ساعات الصباح والظهر، ولم تكتف بذلك، بل طالبت بـ"إغلاق الأقصى طوال اليوم الأول للعيد في وجه المسلمين، وفتحه لليهود طوال اليوم".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية: الحكومة السعودية تبذل أقصى جهودها لخدمة حجاج بيت الله

عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية: الحكومة السعودية تبذل أقصى جهودها لخدمة حجاج بيت الله

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت خلال اسبوع

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

مساء dmc - "الزراعة" : ذبح "الأضاحي " في مجازر الحكومة مجانا خلال عيد الأضحي

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن

الأخبار - الحكومة اليمنية تدعو التحالف للضغط علي الانفصاليين الجنوبيين بعد التصعيد في عدن