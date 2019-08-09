خام الحديد يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2016

مباشر: يواصل سعر خام الحديد عالمياً الهبوط خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2016 مع مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ظل زيادة الإمدادات.

ويواصل سعر العقود الآجلة لخام الحديد التداول دون مستوى 90 دولاراً للطن في بورصة سنغافورة، ما يجعل خسائر هذا الأسبوع تصل إلى 14 بالمائة.

ومن شأن هذه الخسارة الأسبوعية أن تكون الأسوأ منذ عام 2016.

وتأثر خام الحديد سلباً بسبب مجموعة من العوامل السلبية بما في ذلك تباطؤ الطلب في الصين والتوترات التجارية العالمية.

ويضاف إلى ما سبق تعافي الإمدادات من الاضطرابات الكبيرة التي وقعت في البرازيل وأستراليا خلال النصف الأول.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر خام الحديد في بورصة لندن للسلع بنسبة تزيد عن 5.2 بالمائة ليسجل 92.54 دولار، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 8.6 بالمائة.