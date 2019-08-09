محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية والسياسية العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2015 وبوتيرة تخالف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع.

وفي الوقت نفسه، ينظر المستثمرين باهتمام إلى تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد التصعيد الذي عاشته الأسواق في الآونة الأخيرة.

وتواصل الصين تحديد السعر المرجعي لليوان عند مستويات هي الأضعف في أكثر من عقد فيما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس قوة العملة الأمريكية، قائلاً إنه ليس سعيداً بذلك.

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1201 دولار، فيما تراجع أمام الين بنحو 0.3 بالمائة إلى 105.72 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1.2070 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 0.9723 فرنك.

وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 97.516 بعد أن كان يقف عند مستوى 97.642 في وقت سابق من التعاملات.