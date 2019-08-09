أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية

Google+ Print
محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب بيانات اقتصادية ومع ترقب التطورات التجارية والسياسية العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تراجع مؤشر المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2015 وبوتيرة تخالف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع.

وفي الوقت نفسه، ينظر المستثمرين باهتمام إلى تطورات الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بعد التصعيد الذي عاشته الأسواق في الآونة الأخيرة.

وتواصل الصين تحديد السعر المرجعي لليوان عند مستويات هي الأضعف في أكثر من عقد فيما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد أمس قوة العملة الأمريكية، قائلاً إنه ليس سعيداً بذلك.

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1201 دولار، فيما تراجع أمام الين بنحو 0.3 بالمائة إلى 105.72 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1.2070 دولار، بينما هبطت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 0.9723 فرنك.

وخلال تلك الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 97.516 بعد أن كان يقف عند مستوى 97.642 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 11-8-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 11-8-2019

ترامب والدولار.. هل نعيش نهاية سياسة "العملة القوية أولاً"؟

ترامب والدولار.. هل نعيش نهاية سياسة "العملة القوية أولاً"؟

ترامب: لست سعيدا بقوة الدولار

ترامب: لست سعيدا بقوة الدولار