أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الصعود للشهر السادس

مباشر: ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات خلال الشهر الماضي، ليكون الصعود الشهري السادس على التوالي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز مقابل زيادة 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد حول العالم بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وتعتبر قراءة يوليو/تموز هي الزيادة السادسة على التوالي في أسعار المنتجين الأمريكيين.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر الغذاء ارتفع بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.6 بالمائة في الشهر السابق له، في حين أن مؤشر الطاقة زاد بنسبة 2.3 بالمائة بعد هبوط 3.1 بالمائة.

وفي الوقت نفسه، نما كل من مؤشري التجارة والنقل والتخزين بنسبة 0.2 بالمائة في يوليو/تموز بعد ارتفاع 1.3 بالمائة و0.3 بالمائة في الشهر السابق له على الترتيب.

وعلى أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي نما بنسبة 1.7 بالمائة في الإثنى عشرة المنتهية في شهر يوليو/تموز الماضي وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في العام السابق له.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فتراجع بنسبة 0.1 بالمائة في الشهر الماضي مقابل استقراره خلال يونيو/حزيران.

ويعتبر الهبوط في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين الأساسي هو الأول منذ عام 2015.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي سوف يرتفع بنسبة 0.2 بالمائة في شهر يوليو/تموز.

وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفاعاً بنسبة 1.7 بالمائة في الإثني عشر شهراً المنتهية في يوليو/تموز الماضي وهي أضعف وتيرة نمو منذ أواخر عام 2016 ومقابل 2.1 بالمائة المسجلة في العام السابق له.

وبحلول الساعة 12:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1202 دولار.