وكالة: المركزي التركي يستغنى عن كبير الاقتصاديين وبعض المسؤولين

مباشر: ذكر تقرير حديث أن البنك المركزي التركي قام بفصل كبير الاقتصاديين "هاكان كارا" وبعض المدراء، ما يسلط الضوء على مخاوف بشأن الاستقلالية.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز مستشهدة بالاطلاع على وثيقة القرار، اليوم الجمعة، أن القرار كان جزءاً من عملية إعادة تنظيم لجعل البنك أكثر فعالية.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار تم اتخاذه عبر اجتماع عقد داخل البنك وأنه يأتي بعد تعليقات الرئيس رجب طيب أردوغان في الشهر الماضي بأن المركزي التركي بحاجة إلى عملية إصلاح.

يذكر أن أردوغان أقال محافظ البنك المركزي وعين نائبه "مراد أويصال" في المنصب قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وبحسب الوثيقة، فإن عملية الفصل شملت الباحث والمدير العام للسياسة النقدية بالبنك "بينار أوزلو" والمدير العام للأسواق "أورهان كاندار" والمدير العام للمؤسسات المالية "يافوز ياتار".

وحصل "كارا" وكافة المدراء الذين تم إقصاءهم من العمل على منصب مستشارين للبنك، وفقاً للوكالة.

ولم تحدد الوثيقة من سيتولى منصب كبير الاقتصاديين بالبنك لكنها اختارت بعض الأسماء لشغر الوظائف الأخرى بعد التغييرات.

وفي المجمل، فإن هناك 10 أشخاص تم الاستغناء عن خدماتهم من البنك المركزي لتركيا.

وفي الشهر الماضي، قام المركزي التركي بخفض معدل الفائدة 425 نقطة أساس دفعة واحدة ليهبط الريبو لمدة 7 أيام إلى 19.75 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:01 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.6 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.5103 ليرة.