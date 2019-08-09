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هبوط الأصول المالية في إيطاليا مع عودة الاضطرابات السياسية

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هبوط الأصول المالية في إيطاليا مع عودة الاضطرابات السياسية هبوط الأصول المالية في إيطاليا مع عودة الاضطرابات السياسية

مباشر: تعرضت الأصول المالية الإيطالية إلى ضغوط قوية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة ظهور المخاطر السياسية إضافة للمخاوف التجارية.

وشهد مؤشر الأسهم الإيطالية خسائر تصل لنحو 500 نقطة كما لجأ المستثمرون إلى أسواق الملاذ الآمن كالسندات الحكومية ما دفع العائد على تلك الديون لمستويات مرتفعة.

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" أعلن بالأمس انهيار مع عدم التوصل إلى حل بشأن الخلافات في الائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة الخمس نجوم كما طالب بإجراء انتخابات جديدة.

كما صرح رئيس الحكومة الإيطالي "جوسيبي كونتي" بأنه قد يبدأ إجراءات مطالبة البرلمان بالتصويت لحجب الثقة، ما يدفع البلاد نحو اضطرابات سياسية.

ومن المقرر أن تصدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مراجعة بشأن تصنيف الديون السيادية في إيطاليا في وقت لاحق من العام.

وبحلول الساعة 11:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" للأسهم الإيطالية بنسبة 2.4 بالمائة أو ما يعادل 493 نقطة ليسجل 20347.3 نقطة.

وكان المؤشر الذي يتبع أسهم البنوك الإيطالية تراجع بأكثر من 4 بالمائة خلال التعاملات مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وفي الوقت نفسه ارتفع العائد على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 1.795 بالمائة بزيادة 26 نقطة أساس، وهو أكبر صعود يومي منذ عام 2018.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1198 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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