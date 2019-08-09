أوبر: لا نشعر بالقلق من زيادة المنافسة في لندن

مباشر: صرح الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" بأنه غير قلق من ارتفاع المنافسة داخل أكبر سوق لديها في أوروبا.

وقال دارا خسروشي في تصريحات أمس الخميس على هامش إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري إن "أوبر" على دراية بكل المنافسين الذين تواجههم الشركة في لندن.

وأضاف خسروشي: "حتى الآن لم نجد في لندن شيء مفاجئ أو غير متوقع أو لم نراه في 20 عاصمة أخرى نعمل بها على مستوى العالم".

وبالرغم من التهديدات التنظيمية فإن "أوبر" لاتزال تحافظ على مكانتها المسيطرة داخل لندن منذ انطلاق خدماتها في العاصمة البريطانية في 2012.

وتعد لندن سوق رئيسي بالنسبة لـ"أوبر" حيث يوجد لديها هناك نحو 3.5 مليون عميل إلى جانب 45 ألف سائق، ولكن يعمل الآن عدد من التطبيقات على الاستحواذ على حصة "أوبر" في السوق اللندني.

وأعلنت شركة "أوبر" أمس نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري والذي أظهرت تسجيلها خسائر قيمتها 5.23 مليار دولار أو ما يعادل 4.72 دولار للسهم، في مقابل توقعات بأن تُسجل خسائر للسهم عند 3.12 دولار.

ولكن على الجانب الآخر زادت إيرادات "أوبر" في نفس الفترة بنحو 14 بالمائة عند 3.166 مليار دولار، لكنه مستوى أقل من التوقعات عند 3.36 مليار دولار.