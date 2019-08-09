"هواوي" تطلق نظاماً تشغيلاً جديداً

مباشر: أعلنت شركة "هواوي" أنها أطلقت نظام تشغيل جديد تابع لها يُدعى "هارموني أو.إس".، مع استمرار استهدافها من قبل السلطات الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الصينية اليوم الجمعة إنه يمكن الاستعانة بالنظام التشغيلي عند استخدام الهاتف الذكي أو الناطق الذكي.

وأضاف ريتشارد يو في مؤتمر تطوير "هواوي" أنه سيتم استخدام نظام "هواوي" الجديد في البداية داخل "منتجات الشاشات الذكية" مثل التلفزيونات، وذلك على مدار العام الجاري، بحسب محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وعلى مدار السنوات الثلاثة المقبلة، تخطط "هواوي" لاستخدام نظام التشغيل التابع لها في الأجهزة الأخرى، مثل أي منتجات إلكترونية يمكن ارتدائها كالساعات على سبيل المثال.

وشدد مسؤول "هواوي" أنه سيتم إصدار نظام التشغيل التابع لها "أو.إس" بشكل مبدئي داخل الصين، مع وجود خطة لتوسيع استخدامه عالمياً.

وكانت الولايات المتحدة قررت في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، كما أنها أدرجتها في قائمة الكيانات التي تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وعقب القرار الأمريكي أعلنت شركة "جوجل" تعليق نشاط الأعمال لديها مع "هواوي"، قبل أن تقرر الحكومة الأمريكية تخفيف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.

كما أكد "يو" على أنه في حالة عدم تمكن "هواوي" من استخدام نظام "أندرويد " في المستقبل، فإنه يمكنها الانتقال وفي الحال إلى نظامها التشغيلي الجديد.

وأضاف أن الموقف بشأن إمكانية استخدام "هواوي" لـ"جوجل آندرويد" لايزال غير واضح، "ولكن المنتجات الموجودة الآن تلك التي تم بيعها بنظام "جوجل أو.إس" لن تتأثر بأي حظر".