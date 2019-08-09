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مبيعات السيارات في الصين تستأنف الهبوط مجدداً

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مبيعات السيارات في الصين تستأنف الهبوط مجدداً مبيعات السيارات في الصين تستأنف الهبوط مجدداً

مباشر: عاودت مبيعات السيارات في الصين الهبوط خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع قصير، في إشارة لاستمرار الضغوط في أكبر سوق للمركبات في العالم.

وكشفت بيانات صادرة عن رابطة سيارات الركاب الصينية، اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الميني فان والسيارات متعددة الأغراض تراجعت بنسبة 5.3 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي لتهبط إلى 1.51 مليون وحدة.

ويمثل أداء مبيعات السيارات في السوق الصيني خلال يوليو/تموز الهبوط الشهري الثالث عشر في غضون آخر 14 شهراً.

وكانت مبيعات السيارات في الصين ارتفعت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي للمرة الأولى في 13 شهراً.

وكان مصنعي السيارات يعتمدون على الصين لتحقيق النمو، حيث أنها تجذب مليارات الدولارات من أجل بناء مصانع جديدة وشبكات للوكلاء، لكن مخاطر التراجع الحالي تضغط على مستقبل بعض القرارات الاستثمارية لكل من المصنعين الصينيين والعالميين.

مباشر (اقتصاد)

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