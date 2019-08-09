هبوط صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات

مباشر: انخفضت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، ليتراجع فائض الميزان التجاري لديها.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الصادرات انخفضت بنحو 8 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة منذ يوليو/تموز 2016.

وعلى أساس شهري، تراجعت الصادرات بنسبة 0.1 بالمائة، مقابل نمو بنسبة 1.3 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

أما على صعيد واردات ألمانيا خلال شهر يونيو/حزيران فزادت بنسبة 0.5 بالمائة على أساس شهري، فيما هبطت بنحو 4.4 بالمائة على أساس سنوي

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الواردات الألمانية ستزيد بنحو 0.3 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس شهري.

وعلى صعيد فائض الميزان التجاري المعدل موسمياً لأكبر اقتصاد أوروبي فسجل مستوى 18.1 مليار يورو، مقارنة بـ18.7 مليار يورو في مايو/آيار.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن فائض الميزان التجاري في ألمانيا سيسجل مستوى 18.5 مليار يورو.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1206 دولار.