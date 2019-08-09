الجنيه الإسترليني يتراجع بعد بيانات انكماش الاقتصاد

مباشر: هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة لأدنى مستوى في أسبوع، بعد بيانات النمو الاقتصاد السلبية.

وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.2098 دولار، وذلك بعد أن سجل مستوى 1.2085 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وتتجه العملة البريطانية لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمائة.

ومنذ انتخاب بوريس جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا في 24 يوليو/تموز الماضي تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 2.7 بالمائة.

كما انخفضت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة عند 0.9260 إسترليني.

وكشفت بيانات اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري للمرة الأولى منذ الربع الأخير من 2012.

وأوضحت البيانات أن نشاط الخدمات تباطأ لأدنى مستوى في 3 سنوات عند 0.1 بالمائة، في حين تراجع نشاط البناء بنحو 1.3 بالمائة والإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 بالمائة.

وعلى صعيد تطورات البريكست، صرح رئيس الوزراء أمس بأن هناك وقتاً أمام الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب، وذلك مع بقاء 84 يومًا على موعد مغادرة المملكة المتحدة المقررة للكتلة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.