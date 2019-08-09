وكالة الطاقة تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

مباشر: خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري و2020، بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة إنها تتوقع الآن أن يصل نمو الطلب على النفط حتى مستوى 1.1 مليون برميل يومياً في 2019، مخفضة بذلك توقعاتها بمقدار 100 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة.

أما في 2020 فخفضت الوكالة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 50 ألف برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

وذكرت الوكالة أنه كان هناك أدلة متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد، مع إفصاح عدد كبير من الاقتصاديات الكبرى عن ضعف الناتج الإجمالي المحلي في النصف الأول من العام.

وفي أول 5 أشهر من 2019 ارتفع الطلب العالمي عن النفط بمقدار 520 ألف برميل يومياً، وهي أقل زيادة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتابعت الوكالة التي تتخذ من فرنساً مقراً لها أن حالة عدم اليقين ارتفعت، حيث وصفت نمو الطلب العالمي على النفط في النصف الأول من العام بأنه بطئ للغاية وهش.

وترى الوكالة أن جوانب الاتفاق السياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت، وأن ذلك قد يؤدي إلى خفض النشاط التجاري ونمو الطلب على النفط بشكل أقل.

وأكد الوكالة على أن تعديل تقديراتها جاء بعد خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الجاري انخفضت أسعار النفط بنحو 5 بالمائة، تزامناً مع احتدام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف تأثير ذلك على النشاط العالمي ومن ثم الطلب على النفط.