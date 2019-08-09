المركزي الصيني يواصل تخفيض السعر المرجعي لليوان لأدنى مستوى بـ11عام

مباشر: واصل البنك المركزي في الصين خفض السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى في 11 عام، مع استمرار المشاحنات التجارية مع واشنطن.

وحدد بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة السعر المرجعي للعملة أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0136 يوان، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2008.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن السعر المرجعي لعملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الورقة الخضراء ستسجل مستوى 7.0222 يوان.

كما أن السعر المرجعي المحدد اليوم من قبل المركزي الصيني هو مستوى أقل من المسجل أمس عند 7.0039 يوان لكل دولار.

ويساعد ضعف العملة لأي دولة جعل صادراتها أرخص في الأسواق الدولية، وتعترض إدارة دونالد ترامب على اليوان الرخيص لأنه يمنح المنتجات الصينية ميزة من ناحية السعر.

واتهمت الولايات المتحدة الصين في الأسبوع الجاري بأنها تتلاعب بقيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن كسر الدولار حاجز 7 يوان للمرة الأولى منذ 2008.

واحتدمت الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة، وذلك بداية من الشهر المقبل.