تقارير: واشنطن تعلق النظر بقرار استئناف توريد المنتجات لـ"هواوي"

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة قررت تعليق القرار الخاص بمنح تراخيص للشركات الأمريكية حتى تستأنف عملها مع شركة "هواوي".

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "بلومبرج" أمس الخميس إن القرار الأمريكي جاء رداً على القرار الصيني بوقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وكانت الشركات الأمريكية طلبت ترخيص خاص لإمداد "هواوي" بالسلع بعد أن أضافت الولايات المتحدة الشركة الصينية إلى قائمة الكيانات التي تمثل تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وفي الأسبوع الماضي صرح ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي بأن وزارته التي تفحص طلبات استئناف المبيعات تلقت 50 طلباً وأن البت فيها لايزال معلقاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

وبعد القرار الأمريكي تعهدت الصين باتخاذ تدابير وقائية ضد تلك الإجراءات، وحدث بعد تلك التصريحات هبوط اليوان أمام الدولار لأدنى مستوى في 10 سنوات، إلى جانب تقارير صحفية أفادت أن الصين وجهت أوامر للشركات المحلية بوقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية.