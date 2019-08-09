ZTE تكشف عن هاتف Nubia Z20 بشاشة مزدوجة

كشفت شركة زد تي إي ZTE الصينية عن أحدث الهواتف الرائدة من علامتها التجارية الفرعية (Nubia)، وهو (Nubia Z20)، والذي يحتوي على معالج (Snapdragon 855 Plus) من كوالكوم، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وشاشة عرض ثانوية في الجزء الخلفي.

ويمكن تشغيل الشاشتين بشكل مستقل للتبديل السريع بين التطبيقات، كما تعمل الشاشة الخلفية أيضًا كشاشة تعمل دائمًا ويمكن تعيينها بشكل مخصص في الألعاب، أو من أجل عرض تغييرات الطقس، والرسوم المتحركة GIF، وتأثيرات الإضاءة المخصصة للمكالمات والموسيقى.

ويعمل الهاتف بواجهة التشغيل الخاصة بالشركة (UI 7.0) المعتمدة على أندرويد باي (Android Pie).

وتأتي الشاشة الرئيسية المنحنية في هاتف (Nubia Z20)، من نوع (AMOLED)، بقياس 6.42 إنشًا، وبدقة 2340×1080 بيكسلًا، ونسبة عرض 19.5:9، مع الحد الأدنى من الحواف في الجهة العلوية والسفلية، ودون وجود للكاميرا الأمامية.

بينما تأتي الشاشة الثانوية في الجهة الخلفية، من نوع (AMOLED)، بقياس 5.1 إنشًا، وبدقة بيكسلًا، وستتمكن من تصوير صور السيلفي وإجراء المحادثات الفيديوية باستخدام الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسة.

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وتتألف الكاميرا الثلاثية من عدسة أساسية بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر (Sony IMX 585) وميزة (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية 122.2 درجة بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة للتقريب بدقة 8 ميجابيكسل مع تقريب بصري بقدرة 3X وتقريب رقمي بقدرة 30X.

تجدر الإشارة إلى أن الهاتف قادر على تصوير فيديوهات بدقة تصل إلى (8K) بمعدل 15 إطارًا في الثانية فقط.

وزودت الشركة هاتف (Nubia Z20) بمعالج (Snapdragon 855 Plus) من كوالكوم، مع 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية 128/512 جيجابايت من نوع (UFS 3.0)، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 27 واط.

ويأتي الهاتف مع ماسحين لبصمات الأصابع موجودان على جوانب الجهاز، لذلك بغض النظر عن الشاشة التي تستخدمها، يوجد دائمًا واحد في المكان المناسب، كما أن جوانب الجهاز حساسة للضغط ويمكن ضغطها لتنشيط إجراءات مختلفة.

وتوفر الشركة جهاز (Nubia Z20) باللون الأسود أو الأزرق أو البرتقالي، وهو متاح للطلب المسبق في الصين، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية في 16 أغسطس، بينما يتوفر الهاتف عالميًا في شهر سبتمبر.

وتباع النسخة الأساسية مع ذاكرة الوصول العشوائي 6/128 جيجابايت بسعر 497 دولارًا، وبسعر 525 دولارًا لنسخة 8/128 جيجابايت، في حين تباع أعلى نسخة من حيث المواصفات 8/512 جيجابايت بسعر 596 دولارًا.