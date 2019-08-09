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انكماش الاقتصاد البريطاني لأول مرة منذ 2012

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انكماش الاقتصاد البريطاني لأول مرة منذ 2012 انكماش الاقتصاد البريطاني لأول مرة منذ 2012

مباشر: انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري مُسجلاً أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مقابل توقعات استقراره.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي انخفض بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي على أساس فصلي وهو أدنى مستوى منذ الربع الرابع لـ2012، مقابل زيادة بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نمو 1.2 بالمائة في الربع الثاني من 2019، وهو مستوى أقل من المسجل في الربع الأول عند 1.8 بالمائة.

وفي النصف الأول من العام الجاري زاد الناتج الإجمالي المحلي لدى ثاني أكبر أوروبي بنحو 0.5 بالمائة.

وخلال يونيو/حزيران الماضي فأن الاقتصاد البريطاني استقر، مقابل نمو بنحو 0.2 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وفي الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران تباطأ نمو نشاط الخدمات إلى أدنى مستوى في 3 سنوات عند 0.1 بالمائة، ومقابل زيادة بنحو 1.4 بالمائة في الربع الأول.

أما نشاط البناء فانخفض بنحو 1.3 بالمائة في الربع الماضي، كما هبط الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4 بالمائة وهي أكبر وتيرة هبوط منذ الربع الأخير من 2012.

كما هبطت استثمارات الأعمال في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران بنحو 0.5 بالمائة، مقابل توقعات تراجعها بنسبة 0.3 بالمائة.

أما إنفاق الأسر فزاد بنسبة 0.5 بالمائة، وهي وتيرة أقل من المسجلة في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2109 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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