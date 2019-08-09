استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع مراقبة التوترات التجارية العالمية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب التطورات التجارية والسياسية العالمية، وقبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس قوة العملة الأمريكية، قائلاً إنه ليس سعيداً بذلك.

وأضاف ترامب: "قوة العملة تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى مثل كاتربيللر وبوينج وجون ديري وشركات السيارات الأمريكية وغيرها كي تتنافس بشكل عادل".

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1186 دولار، فيما تراجع أمام الين بنحو 0.1 بالمائة عند 105.95 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 1.2125 دولار، بينما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9752 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.602.

أما على صعيد التطورات التجارية العالمية، فتقارير صحفية أفادت أن البيت الأبيض قرر تأجيل منح تراخيص للشركات الأمريكية والتي تسمح ببيع المنتجات إلى شركة "هواوي".

وكان ترامب قرر في الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات صينية بدءً من الشهر المقبل نسبتها 10 بالمائة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.==