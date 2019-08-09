أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

معدل التضخم في الصين يتجاوز التوقعات خلال يوليو

Google+ Print
معدل التضخم في الصين يتجاوز التوقعات خلال يوليو معدل التضخم في الصين يتجاوز التوقعات خلال يوليو

مباشر: تسارع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي مقابل توقعات أن يُسجل نفس مستويات يونيو/حزيران السابق له، مع قفزة الطعام.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر في العالم زاد بنحو 2.8 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 2.7 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وعلى أساس شهري فزادت أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.4 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل تراجع بنحو 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء قفزت بأكبر وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2013 وذلك بنحو 9.1 بالمائة، ومقابل مستوى 8.3 بالمائة المسجل في يونيو/حزيران.

وتابعت البيانات أن أسعار الفاكهة زادت بنحو 39.1 بالمائة في الشهر الماضي، كما قفزت أسعار لحم الخنزير بنسبة 18.2 بالمائة.

أما على صعيد أسعار المنتجين في الصين فانخفضت بنحو 0.3 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل استقرارها في يونيو/حزيران.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن أسعار المنتجين ستنخفض بنسبة 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 7.0517 يوان.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 11-8-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 11-8-2019

وزير الاقتصاد يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان

وزير الاقتصاد يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 10-8-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 10-8-2019