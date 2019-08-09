معدل التضخم في الصين يتجاوز التوقعات خلال يوليو

مباشر: تسارع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي مقابل توقعات أن يُسجل نفس مستويات يونيو/حزيران السابق له، مع قفزة أسعار الطعام.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم زاد بنحو 2.8 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 2.7 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وعلى أساس شهري فزادت أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.4 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل تراجع بنحو 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات أن أسعار الغذاء قفزت بأكبر وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2013 وذلك بنحو 9.1 بالمائة، ومقابل مستوى 8.3 بالمائة المسجل في يونيو/حزيران.

وتابعت البيانات أن أسعار الفاكهة زادت بنحو 39.1 بالمائة في الشهر الماضي، كما قفزت أسعار لحم الخنزير بنسبة 18.2 بالمائة.

أما على صعيد أسعار المنتجين في الصين فانخفضت بنحو 0.3 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل استقرارها في يونيو/حزيران.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن أسعار المنتجين ستنخفض بنسبة 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 7.0517 يوان.