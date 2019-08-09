هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل مع التوترات التجارية والسياسية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع التوترات التجارية والسياسية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر"ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 374.3 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 5369.3 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 7270.1 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 11807.3 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1197 دولار.

وأعلن أمس ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنه لا توجد وسيلة لتصحيح الخلافات في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، مطالباً بسرعة إجراء انتخابات جديدة.

أما على صعيد التوترات التجارية فأن تقارير صحفية أفادت أمس أن البيت الأبيض قرر تأجيل منح تراخيص للشركات الأمريكية والتي تسمح ببيع المنتجات إلى شركة "هواوي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات من الصين بنسبة 10 بالمائة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي ونشاط البناء في بريطانيا.