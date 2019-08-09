"نيكي" الياباني يرتفع بالختام لكن يُسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة مواصلة التعافي من أدنى مستوى في 7 أشهر، لكن مؤشر "نيكي" يفشل في تسجيل مكاسب أسبوعية.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 20684.8 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.7 بالمائة.

أما مؤشر "توبكس" فزاد بنسبة 0.4 بالمائة عند 20684.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 105.94 ين.

وكانت البورصة اليابانية سجلت خسائر كبيرة في مطلع الأسبوع الجاري، مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطبيق تعريفات جمركية جديدة من واشنطن على واردات صينية، ما تسبب في تراجع الأصول الخطرة.

ومع ذلك استفادت الأسهم اليابانية من مكاسب البورصة الأمريكية في ختام تعاملات أمس، حيث ربح مؤشر "داو جونز" 371 نقطة إلى 26378 نقطة.

وصعد سهم الشركة المنتجة للنفط والغاز "إن بيكس" بنحو 2.6 بالمائة عقب إعلانها تسجيل زيادة في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني بنحو 40.7 بالمائة.

كما زاد سهم شركة مستحضرات التجميل "شيسيدو" بنسبة 8.1 بالمائة، بعدما أعلنت زيادة في مبيعات الربع الثاني من العام.