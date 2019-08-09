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أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية 4%

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أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية 4% أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية 4%

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 4 بالمائة، بالتزامن مع التوترات التجارية.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 1513.80 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1503.61 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.577.

وفي الأسبوع الجاري سجلت أسعار الذهب قفزة كبيرة تعادل 60 دولار، مع التوترات التجارية العالمية وانخفاض أسواق الأسهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قرر في الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10 بالمائة، ما تسبب في انسحاب الطلب من الأصول الخطرة، واتجاهها بدلاً من ذلك إلى أصول الملاذ الآمن.

وتهاوى مؤشر "داو جونز" الأمريكي بأكثر من 760 نقطة في بداية تعاملات الأسبوع، ما دفع أسعار الذهب إلى توسيع مكاسبها عند أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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