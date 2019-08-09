نمو اقتصاد اليابان بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

مباشر: سجلت اليابان نمو اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بدعم من زيادة الطلب المحلي والخاص.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنحو 0.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 0.6 بالمائة في الربع الأول من 2019.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن النمو لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالمي سيسجل مستوى 0.1 بالمائة في الربع الماضي.

وارتفع الطلب المحلي في اليابان في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنحو 0.7 بالمائة، مقابل مستوى 0.3 بالمائة في الربع الأول.

كما زاد الطلب الخاص الذي يشكل 60 بالمائة من استهلاك اليابان بنحو 0.7 بالمائة، وهي وتيرة أكبر من المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي عند 0.3 بالمائة.

وزادت الاستثمارات الحكومية في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 0.9 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.2 بالمائة في الربع الأول.

وارتفعت النفقات الرأسمالية لدى اليابان في الربع الماضي بأكثر من التوقعات وذلك بنحو 1.5 بالمائة، فيما أشارت التقديرات إلى أنها ستزيد بنسبة 0.4 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر انخفضت الصادرات اليابانية بنحو 0.1 بالمائة، وهي وتيرة أقل من المسجلة في الربع الأول حينما تراجعت بنسبة 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 105.89 ين.