استقرار أسعار النفط لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكن تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ترقب إعلان بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول مُسجلاً 52.56 دولار للبرميل.

كما استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/آيلول عند 57.39 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الجاري شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاد، حيث يتجه خام "نايمكس" لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 5 بالمائة، بالتزامن مع التوترات التجارية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات من الصين بنسبة 10 بالمائة.

ولكن تقارير صحفية أفادت في الأسبوع الجاري أن السعودية دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط، ما ساهم في تهدئة الأسعار.

كما أن بيانات اقتصادية في الصين ساهمت أمس في دعم الأسعار، وذلك بعد أن كشفت عن زيادة وارداتها من النفط في الشهر الماضي إلى 41.04 مليون طن، مقابل مستوى 39.5 مليون طن في الشهر السابق له.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.